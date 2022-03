Jambes lourdes, gonflements et douleurs peuvent être des signes que vous souffrez d’une mauvaise circulation sanguine. Mais ils ne sont pas les seuls : l’apparition de varices est en général une indication qui ne trompe pas. Signe d’une insuffisance veineuse, les varices sont en effet intimement liées aux problèmes de circulation sanguine. Explications.

Qu’est-ce une varice ?

On parle de varices lorsque des veines forment un relief apparent sous la peau. Les varices sont surtout localisées sur les jambes, notamment chez les femmes. Souvent associées à une sensation de jambes lourdes, elles sont dues à la perte d’élasticité des parois veineuses et à l’élargissement des veines par effet de vieillissement. Des lésions des valvules veineuses - les petits clapets situés dans les veines des jambes et qui empêchent le sang de redescendre - sont aussi une cause de l’apparition de varices.

Quel est le lien entre la varice et la circulation du sang ?

Une varice est une veine dans laquelle le sens du sang s'est inversé, c'est donc en gros une veine "qui ne fonctionne plus". A noter qu’une mauvaise circulation sanguine ne s'accompagne pas forcément de varices. Vous pouvez avoir des troubles de la circulation veineuse sans forcément avoir des veines malades. Il est cependant rare de constater l’apparition de varices sans problèmes de circulation sanguine. Il est donc important de traiter rapidement ce symptôme à sa source, en agissant directement sur la circulation sanguine.

Un dispositif médical conjoint pour les varices et la mauvaise circulation du sang

Il existe des dispositifs médicaux agissant à la fois sur les problèmes de circulation sanguine et sur les varices. Revitive a par exemple conçu des dispositifs médicaux dédiés au soulagement des varices : dans un test clinique contrôlé de 70 personnes atteintes de varices et de gonflements causés par l’Insuffisance Veineuse Chronique, il a été prouvé que l’utilisation quotidienne de Revitive améliore le flux sanguin veineux et améliore aussi la qualité de vie après 6 semaines d’utilisation 2 fois par jour. Les varices sont ainsi mieux contrôlées et vous retrouvez une meilleure qualité de vie.