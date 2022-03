La Turquie prévoit de puiser du gaz naturel de ses réserves en mer Noire pour l'injecter dans son réseau principal au premier trimestre 2023, a rapporté mardi la chaîne de télévision d'Etat TRT. Ces réserves de 540 milliards de mètres cubes, découvertes dans le gisement gazier de Sakarya au large des côtes de la province de Zonguldak après 2020, permettraient potentiellement de répondre aux besoins énergétiques des ménages turcs pendant 30 ans, a précisé la chaîne, citant le ministre turc de l'Energie et des Ressources naturelles, Fatih Donmez. La Turquie, peu dotée en pétrole et en gaz, est fortement dépendante de ses importations de Russie, d'Azerbaïdjan et d'Iran. En 2021, la Turquie a satisfait à 55% à 60% de ses besoins énergétiques par le biais de sources nationales, selon M. Donmez. Pour réduire cette dépendance à l'approvisionnement étranger en énergie, le pays explore des possibilités telles que le forage, l'énergie nucléaire et les énergies renouvelables, selon ce responsable. La Turquie dispose d'une capacité de production électrique de 100.000 mégawatts, dont 54.000 mégawatts provenant de source s d'énergie renouvelables, a-t-il observé. La consommation annuelle de gaz naturel de la Turquie varie entre 55 et 60 milliards de mètres cubes. Près de 40% de la production de chauffage et d'électricité du pays est assuré par le gaz naturel.