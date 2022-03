Les prix de l'or ont chuté mercredi, alourdis par un dollar plus fort et les rendements du Trésor américain. L'or au comptant était en baisse de 0,6 % à 2.040,07 dollars l'once, la matinée, après avoir atteint 2.069,89 dollars lors de la session précédente, proche du record de 2.072,49 dollars atteint en août 2020.

Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,2 % à 2.046,40 dollars. Les rendements du Trésor américain ont bondi, rebondissant sur les plus bas de huit semaines, alors que le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a soutenu la hausse des taux ce mois-ci.

L'indice du dollar est resté ferme près d'un sommet de plus d'un an et demi lundi. L'or est très sensible à la hausse des taux d'intérêt américains, qui augmente le coût d'opportunité de la détention de lingots non productifs. Des taux plus élevés stimulent également le dollar, faisant pression sur le métal précieux au prix du billet vert. Le palladium a gagné 2,9 % à 3.272,87 dollars l'once.

La Russie est un important producteur de métal pour catalyseurs automobiles, utilisé par les constructeurs automobiles dans les convertisseurs catalytiques pour réduire les émissions. Une autorité de marché a déclaré mardi que les raffineurs russes pouvaient continuer à vendre du platine et du palladium à Londres, un jour après que de nouveaux lingots d'or et d'argent russes ont été bloqués sur les marchés de Londres et de New York.