L’urgence nationale a été déclarée en Australie pour les inondations qu’a subi le littoral

est de l’île-continent, tuant une vingtaine de personnes, ont rapporté des médias.

Le Premier ministre Scott Morrison a rendu visite mercredi aux victimes de la montée des eaux dramatique dans la ville martyre de Lismore, au nord de l’Etat de Nouvelle-Galles du Sud, et y a annoncé un soutien fédéral.

Le dirigeant a déclaré que les inondations et glissements de terrain provoqués par une pluviosité hors normes sur le versant est du pays, le long des côtes des Etats de Nouvelle-Galles du Sud et du Queensland, constituaient une urgence nationale.

«J’ai pris cette décision aujourd’hui, en consultation avec les Premiers ministres des Etats fédérés, ce qui va permettre à nos ministères et agences de ne pas être confrontés à de la bureaucratie inutile lorsqu’ils fournissent ce qui est nécessaire aux communautés affectées», a annoncé Scott Morrison. Une déclaration d’urgence nationale a pour objectif de permettre de distribuer des ressources et subsides plus rapidement, un pouvoir législatif qui avait été établi a près la saison catastrophique des feux de forêts en 2019 et 2020 qui avait tué plus de trente personnes et causé d’énormes dégâts.

En ce début d’année, une longue bande de près de 2.000 kilomètres de régions côtières a essuyé des averses sans précédent provoquant de conséquentes crues qui ont tué 21 personnes, détruit des milliers d’habitations et infrastructures, et forcé l’évacuation de dizaines de milliers de personnes au cours des deux dernières semaines.

Des ménages ont été privés de courant et des écoles ont été fermées. «Cela a pris tout le monde dans la communauté par surprise, personne ne s’attendait à ce que de tels niveaux soient atteints.

Ce à quoi nous avons affaire est un évènement extraordinaire.

L’Australie devient un pays où il est plus difficile de vivre à cause de ces désastres naturels», a admis le Premier ministre.

Sydney, ville la plus peuplée du pays avec ses 5,5 millions d’habitants, a connu le début d’année le plus pluvieux depuis l’enregistrement des données météorologiques, avec notamment 100 mm de pluie enregistrés en 24 heures mercredi, après deux semaines d’averses incessantes.