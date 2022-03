Les deux Chambres du Parlement algérien abritent, dimanche et lundi prochains au Centre international des conférences (CIC), Abdellatif Rahal, les travaux de la 47ème réunion du comité exécutif de l'Union des assemblées des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), a indiqué mercredi l'Assemblée populaire nationale (APN) dans un communiqué.

Présidée par M. Brahim Boughali, président de l'APN, la réunion sera l'occasion d'évoquer «les questions qui concernent le monde islamique à l'heure actuelle, ainsi que certains points d'ordre réglementaire, notamment la définition de la date et du lieu de la tenue de la 17ème session de l'Union, note la même source. Les membres du comité devront adopter, au terme de la rencontre, «la Déclaration d'Alger» dans laquelle les participants affirmeront «la position de l'Union des assemblées des pays membres de l'OCI vis-à-vis des questions qui impactent le présent et l'avenir de la Oumma musulmane».

Prendront part à cette réunion, 12 membres élus qui représenteront l'Algérie, l'Arabie Saoudite, le Liban e t le Sultanat d'Oman (pour le groupe arabe), l'Iran, le Bangladesh, la Malaisie et l'Indonésie (pour le groupe asiatique), la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mozambique et le Cameroun (pour le groupe africain), et la Turquie (pour la Troïka présidentielle de l'Union), a conclu le communiqué.