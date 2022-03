Une rencontre sur la vulgarisation de la plateforme numérique «Ibtikar», mise en place par la direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique (DGRSDT), sera organisée du 13 au 17 mars courant à l’université «Tahri Mohamed» de Bechar (UTMB), a-t-on appris mercredi de ses responsables.

Cette rencontre, qui s’inscrit dans le cadre d’une campagne de vulgarisation de cette plateforme numérique lancée par la DGRSDT au profit des universités du Sud du pays, vise à faire connaitre cet espace interactif entre la communauté scientifique et universitaire et les laboratoires relevant des centres de recherches des différentes universités des pays et leur plateaux techniques, a précisé à l’APS le responsable des relations extérieures, coopération, animation, communication et manifestation scientifique de cette université, Tedj Ghomri.

Cette plateforme numérique, mise au point en 2021 pour fournir des informations sur les services communs existants, les équipements et prestations de services à offrir, a pour objectif d’assurer la visibilité des centres de recherche s et des services qu’ils offrent à travers le traitement des demandes, des analyses, du prototypage, des calculs intensifs, et bien d’autres opérations émanant des doctorants et étudiants en Master, a-t-il signalé.

Des cadres de la DGRSDT, qui relève du ministère de l’Enseignement supérieure et de la Recherche scientifique, animeront cette rencontre qui a aussi pour but de permettre aux étudiants de réaliser leur stage de fin étude dans des conditions scientifiques des plus adéquates, a-t-il souligné.

Des rencontre similaires auront lieu au niveau des universités et centres universitaires des wilayas de Tamanrasset, El-Oued, Illizi, Ghardaïa et Tindouf, a fait savoir le même responsable.