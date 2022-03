Des affrontements tribaux ont fait au moins 16 morts en trois jours au Darfour, dans l'ouest du Soudan, ont rapporté mardi des médias citant un syndicat de médecins.

Les heurts, dont les raisons sont encore inconnues, ont eu lieu entre samedi et lundi et ont opposé des membres de deux tribus dans la région montagneuse du Jebel Moun, dans l'Etat du Darfour-Ouest, proche de la frontière avec le Tchad. Les violences ont fait «16 morts et 16 blessés», a affirmé dans un communiqué le comité des médecins de la région de Darfour-Ouest, soulignant qu'elles font suite à «une série d'attaques» qui se sont multipliées depuis l'an dernier dans cette région montagneuse qui compte 66.500 habitants, pour la plupart des éleveurs et des fermiers. Le Darfour est régulièrement secoué par des heurts, notamment provoqués par des disputes territoriales ou les difficultés d'accès à l'eau, qui ont fait d'octobre à décembre près de 250 morts, selon le syndicat de médecins. Cette vaste région dans l'ouest du Soudan a par ailleurs connu une guerre sanglante qui, depuis 2003, a fait au moins 300.000 morts et 2,5 millions de déplacés selon l'ONU.