Trente judokas (17 messieurs et 13 dames) représenteront les couleurs nationales à l'Open Africain d'Alger, prévu les 19-20 mars courant à la Coupole du Complexe Olympique Mohamed-Boudiaf (Alger), a annoncé mardi la fédération internationale (IJF) sur son calendrier .

Pour abriter cet évènement, les organisateurs avaient le choix entre une multitude de salles omnisports, dont celle de Harcha Hacène, mais ils ont finalement jeté leur dévolu sur la Coupole, située sur les hauteurs de la capitale.

Toujours selon l'IJF, la compétition va drainer la participation d'un total de 76 judokas (48 messieurs et 28 dames), représentant onze pays, issus de quatre continents.

Avec ses trente judokas, l'Algérie y sera le pays le mieux représenté, devant la Nouvelle-Zélande, qui sera présente avec huit judokas, et le Sénégal, qui a confirmé sa présence avec sept athlètes. Cependant, et avant de disputer l'Open Africain d'Alger, l'élite nationale aura participé à l'Open Africain de Tunis, prévu les 12-13 mars courant, dans la capitale tunisienne. Avec 31 athlètes engagés, l'Algérie y sera le deuxième pays le mieux représenté, derrière la Tunisie (Pays hôte), qui compte engager 49 athlètes : 27 messieurs et 22 dames. Selon Samir Sebaâ, le nouveau D recteur technique national (DTN), la participation de l'élite nationale à ces différents tournois s'inscrit dans le cadre de leur préparation en vue d'autres importantes échéances internationales à venir, dont les Championnats d'Afrique (seniors) et les Jeux méditerranéens d'Oran.

Ces différents tournois représentent pour de nombreux athlètes une importante étape de préparation en vue de se qualifier pour les Jeux olympiques de Paris 2024, grâce aux points gagnés qui peuvent conforter leurs chances de qualification au tournoi olympique.