Dans une allocution lue lors d'une cérémonie organisée en l'honneur des femmes du secteur à l'occasion de leur journée internationale, M. Benziane a déclaré que "la femme algérienne fidèle à sa patrie, a investi tous les domaines, étant un élément central dans l'enseignement et la relance de la dynamique d'édification, de gestion et de gouvernance".

"Nous relevons aujourd'hui l'impact positif de sa participation active au développement du pays, à travers sa contribution à la réalisation et à la mise en œuvre de divers projets de recherche, sachant que la participation des femmes a atteint un taux de 45% dans ce domaine, outre l'obtention par quelque 90 chercheures de brevets d'invention dans divers domaines et spécialités à travers le territoire national", a-t-il souligné.

L'université algérienne compte aujourd'hui environ 1.700.000 étudia nts, dont environ 62% de sexe féminin, encadrés par 63.500 enseignants, parmi lesquels 27.000 sont des femmes, soit 42%, a-t-il précisé, indiquant qu'un taux de "44% de l'effectif total des universités sont des femmes.

"L'apport de la femme, aux côtés de l'homme, permettra de remporter le pari du développement durable, de libérer notre pays de la dépendance et d'accélérer son essor et son progrès", a soutenu le ministre, qualifiant la célébration de cette journée de halte pour se remémorer les exploits réalisés par l'élément féminin et pour continuer à fournir davantage d'efforts, en mettant à profit son intelligence et son savoir-faire pour atteindre l'excellence et la maîtrise des technologies et en contribuant à garantir la qualité dans les domaines de l'enseignement, de la formation et de la recherche".

"La femme algérienne avance avec confiance et détermination, en renforçant sa place par son dévouement au travail et sa fidélité à la patrie et en surmontant tout obstacle susceptible de la décourager ou d'obstruer son chemin (...), tout en étant résolue à participer activement à la construction de l'avenir de son pays", a estimé M. Benziane.

A noter que nombre d'employées du département de l'Enseignement supérieur ont été honorées à cette occasion, en considération de leurs efforts en vue de promouvoir ce secteur.