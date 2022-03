Une plus grande confiance doit être accordée à la femme investisseuse en Algérie pour la mise en œuvre des projets stratégiques pour l'économie nationale, dans le cadre de l'appui important dont elle jouit, a indiqué la directrice d'un incubateur de startups, Sabrina Bedjadi.

Dans une déclaration à l'APS à l'occasion de la Journée internationale de la femme, Mme Bedjadi a précisé que "la société doit prendre conscience que la femme est égale à l'homme dans le domaine de l'investissement et qu'elle fait face à des difficultés qui n'ont aucun rapport avec les compétences et les capacités", appelant à aplanir ces difficultés pour offrir des opportunités de réussite aux femmes investisseuses.

Mme Bedjadi (30 ans) a suivi une formation académique en information et en gestion des projets, avant de se spécialiser dans l'audiovisuel et dans le droit des affaires.

Diplômée en 2013, Mme Bedjadi a travaillé dans plusieurs chaines de télévision privées et dans un bureau d'études socioéconomiques à Alger, ce qui lui a permis de créer, en 2015 dans la wilaya de Oued Souf, une entrepri se de formation avec des partenaires privés spécialisée dans la formation et l'accompagnement des porteurs de projets.

A la fin de l'année 2016, elle a créé un réseau de formation à Alger qui s'est développé en un incubateur de projets.

L'incubateur assure l'accompagnement des porteurs de projets en termes d'études, de développement, d'administration et d'élaboration du plan marketing et publicitaire de l'entreprise, outre le suivi financier en mettant à leur disposition des comptables pour régler les différentes questions financières.

Pour booster davantage ce domaine, la directrice de l'incubateur appelle les ministères concernés à mettre en place un cadre juridique favorable aux incubateurs et start-ups, notamment en ce qui concerne les codes disponibles au niveau du Centre national du registre de commerce (CNRC) qui, souvent, ne sont pas adaptés aux idées innovantes.

Mettant en avant la volonté de plusieurs investisseurs privés à monter des projets rentables avec des jeunes porteurs de projets innovants ou chefs de start-ups, Mme.Bedjadi estime que cette méthode est à même de renforcer le financement de ces entreprises et réduire la pression sur le Fonds de financements des startups et l’Agence nationale d’appui et de développement de l’entrepreneuriat (ANADE).

L'accélération des procédures juridiques permettra aux porteurs de projets de diversifier leurs sources de financement , à l'ombre des facilitations accordées par l'Etat en faveur de l'investissement.