Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a salué mardi les sacrifices de la femme algérienne à travers les étapes qu'a traversées l'Algérie, affirmant sa détermination à honorer ses engagements en faveur du "renforcement de la place de la femme".

"Au moment où nous nous félicitons des sacrifices de la femme algérienne, nous avancerons à l'aide d'Allah vers la concrétisation des engagements pris en faveur du renforcement de la place de la femme, notamment en matière d'autonomisation politique, de large intégration dans les processus de relance économique, de consécration du principe de parité dans l'occupation des responsabilités et des hautes fonctions, tout en assurant les garanties de protection contre toute forme de violence", a indiqué le Président Tebboune dans une allocution lue en son nom par la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme, Kaouter Krikou, lors d'une cérémonie organisée à l'hôtel El Aurassi à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme.

La célébration de la Journée internationale de la femme "est une occasion où la femme dans notre pays et partout dans le monde est entourée des meilleures images d'estime et de distinction dans divers secteurs, dans différents domaines d'activité socioéconomique, ainsi que dans les espaces de travail caritatif et humanitaire", a ajouté le chef de l'Etat, soutenant que la femme "en est véritablement digne".

Le Président Tebboune a affirmé, à cet égard, que l'Algérienne "a prouvé durant toutes les étapes et les moments les plus difficiles son attachement au haut sens patriotique et sa contribution permanente à la promotion de la citoyenneté".

Et le chef de l'Etat d'ajouter: "les conditions sanitaires exceptionnelles lorsque les vagues du Covid-19 se sont succédées démontrant les sacrifices de la femme dans le corps médical et dans les différents secteurs et domaines, ou encore les défis ô combien difficiles que la femme a eu à affronter avec patience dans son environnement familial et socioprofessionnel, sont autant de réalisations brillantes et de pages rayonnantes traduisant ses qualités séculaires de fidélité et de valeurs de solidarité nationale".

A cette occasion, le président de la République s'est remémoré "les exploits de la femme algérienne qui lui valent mérite et considération eu à ses rôles éminents au sein de la soci été", réitérant sa "fierté pour les filles de l'Algérie qui ont donné les meilleures images du sens du sacrifice pour la libération, l'égalité et la dignité humaine lorsque notre chère patrie était sous le joug colonial abject, durant la glorieuse guerre de libération, puis à l'ère de l'Algérie indépendante et souveraine".

La célébration de cette journée symbolise "les valeurs de libération et de dignité humaine" et se veut "une occasion pour saluer votre conscience et détermination à tracer l'avenir des générations, en inculquant à nos enfants la préservation de la cohésion nationale, la véritable citoyenneté et l'attachement à l'identité et à l'appartenance nationale", a-t-il ajouté.

Adressant ses "sincères félicitations" aux Algériennes, le Président Tebboune s'est incliné à la mémoire des chahidate de l'Algérie, sœurs d'arme des Djamilate révolutionnaires (Djamila Bouhired, Djamila Boupacha et Djamila Bouazza), et a souhaité "longue vie aux glorieuses moudjahidate".