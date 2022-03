Les pays occidentaux ont jusqu'ici livré des armes à l'Ukraine avec succès, mais ce soutien pourrait se compliquer dans les prochains jours, a averti lundi la vice-secrétaire d'état américaine Wendy Sherman.

«La communauté internationale a été très réactive et a trouvé des moyens d'acheminer le matériel» de guerre en Ukraine,»mais cela pourrait devenir difficile dans les prochains jours et nous devrons trouver d'autres voies», a estimé Wendy Sherman, sans donner davantage d'explications, devant la presse à Madrid.

Plusieurs pays occidentaux ont envoyé à l'Ukraine des armes, des munitions et des financements depuis le début de l'invasion russe le 24 février. Les Etats-unis ont autorisé en février l'envoi de 350 millions de dollars (321 millions d'euros) d'équipements militaires pour aider le gouvernement ukrainien à lutter contre l'invasion.

De leur côté, les dirigeants de l'Union européenne se sont mis d'accord pour financer l'achat et la livraison d'armes à l'Ukraine à hauteur de 450 millions d'euros.