Pas moins de 360 postes de formation ont été mobilisés dans la wilaya de Constantine au profit des femmes au foyer et des zones rurales, au titre de la nouvelle session ouverte à la fin du mois de février 2022, a-t-on appris mardi auprès de la Direction de la formation et de l’enseignement professionnels (DFEP).

L’organisation de cette formation à destination de ces femmes se fera régulièrement dans des centres et annexes du secteur de la formation, implantés en particulier dans les zones rurales et zones d’ombre, et ce selon les besoins du marché local de l’emploi, a affirmé à l’APS le chef du service de formation par intérim, Mohamed Fedloune, en marge de la célébration de la journée internationale de la femme (8 mars). Ces modes de formation permettront à ces femmes d’acquérir une qualification et un métier dans diverses spécialités et d’accéder au monde de l’emploi, et même de pouvoir créer une entreprise familiale en mesure de contribuer à la dynamique et à la relance économique, a déclaré le même responsable.

Il a fait savoir, dans ce même contexte, que les offres disponibles po ur cette nouvelle session se répartissent entre plusieurs spécialités pouvant intéresser la femme au foyer et celle habitant dans les zones rurales, à l’image de l’artisanat, la couture, la broderie, la coiffure, l’agriculture ainsi que la pâtisserie et les gâteaux traditionnels. Dans la wilaya de Constantine un engouement a été relevé ces dernières années pour la formation destinée à ces deux catégories de femmes, reflétant ainsi l’importance de cette formation dans l’amélioration des conditions de vie de nombreuses familles, a fait remarquer M. Fedloune.

Il est à rappeler selon les dernières statistiques établies par les services locaux de ce secteur, que 369 femmes, dont 352 au foyer et 17 autres vivant en zones rurales, ont bénéficié d’une formation au titre de la session de février 2021, couronnée par une attestation de qualification, toutes filières confondues.