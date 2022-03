Un étudiant de l’université des Sciences et Technologie d’Oran Mohamed Boudiaf a réussi à concevoir un appareil en mesure de décoder le langage des signes utilisé par les sourds-muets décrochant plusieurs distinctions.

Le jeune Ahmed Ramzi Houalef, étudiant à l’USTO en master 2 électronique spécialité télécommunication, a indiqué, dans une déclaration à l’APS, en marge de la 1ère édition du Salon Mediterranean Digital Action "DIGIMACT", dont la clôture est prévue lundi au Centre des conventions d’Oran (CCO), avoir conçu cet appareil de A à Z, s’inspirant d’une expérience similaire, menée par des étudiants à l’université de New York. "Je me suis juste inspiré de l’idée, la conception étant 100% mienne", a-t-il affirmé. S’agissant des motivations l'ayant amené à concevoir cet appareil, Ahmed Ramzi Haoualef a expliqué qu'un reportage sur l’expérience des étudiants américains qu'il regardait avec son ami, un tantinet défaitiste "a été le moteur principal, l'élément déclencheur". Il voulait prouver à son ami qu'à cœur vaillant rien d'impossible et donc, lui démontrer le contraire en travaillant tout l’é té pour inventer des mécanismes permettant de faire fonctionner un tel appareil.

Ce décodeur du langage des signes, portable à la main, est équipé de capteurs de mouvement, reliés à un smart phone contenant une application qui traduit les signes en phrases écrites et sonores.

Cet appareil a reçu plusieurs consécrations, la plus importante étant la médaille d’argent à la rencontre des défis et inventions au Qatar en 2021, que le jeune étudiant décrit comme "évènement marquant" lui ayant permis de rencontrer des spécialistes de diverses régions et de divers horizons.

"Cette expérience m’a fait comprendre que la créativité est un état d’esprit, possible partout et tout le temps", a-t-il affirmé, ajoutant que "le premier ennemi de la créativité est le défaitisme et la sous-estimation de soi".