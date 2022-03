Le ministre des Transports, Aïssa Bekkaï a affirmé, lundi à Boumerdes, que des efforts étaient en cours pour la prise en charge des problèmes rencontrés par les professionnels de la pêche au niveau des ports, en coordination avec le secteur de la Pêche et des Productions halieutiques.

Dans une déclaration à la presse, en marge d'une visite d'inspection dans la wilaya, M. Bekkaï a souligné que son département œuvrait de concert avec le secteur de la Pêche à cerner les problèmes rencontrés par les professionnels et pêcheurs au niveau des ports pour leur prise en charge dans un avenir proche.

Accompagné du ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, Hicham Sofiane Salaouatchi, M. Bekkaï a indiqué que les problèmes recensés lors des visites de terrain aux différents ports seront pris en charge au cas par cas en fonction des moyens disponibles. Des instructions ont été données aux concernés pour changer de mode de travail au niveau des différents ports à l'échelle nationale pour mieux répondre aux préoccupations de cette catégorie, a-t-il fai t savoir.

Il a ajouté que les moyens et équipements disponibles au niveau des 45 ports recensés à l'échelle nationale «seront mis à la disposition des pêcheurs et du secteur de la Pêche».

Par ailleurs, le ministre a indiqué que cette visite intervenait après celle qu'il a effectuée en compagnie du ministre de la Pêche et des productions halieutiques, dimanche, dans les ports d'Alger, «en vue d'identifier les préoccupations des professionnels». Lors de cette visite le ministre a inspecté le plan d'amarrage récemment réalisé au port de Dellys, l'opération de dessablement de l'entrée du port et les structures réalisées à son niveau.

Il a également tenu une rencontre avec les représentants de pêcheurs et de professionnels, où il a écouté leurs préoccupation. Au port de Cap Djinet, les deux ministres ont inspecté le plan d'amarrage en cours de réalisation, ainsi que les structures réalisés à son niveau. Au niveau du même port, ils ont inspecté, en outre, le marché couvert de gros non encore exploité, et dont la gestion a été confiée à la Société de gestion des ports de pêche (SGPP), pour écouter les préoccupations des professionnels et des pêcheurs au niveau de ce port.