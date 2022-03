Des locaux à usage professionnel, situés à Zoubiria, au sud-ouest de Médéa, laissés à l’abandon, depuis des années, seront affectés prochainement au secteur de la santé, en vue de leur transformation en structure sanitaire, a-t-on appris, mardi, auprès des services de la wilaya.

Une trentaine de locaux à usage professionnel inexploités seront transférés au secteur de la santé pour être aménagés en polyclinique, suite à une décision prise par le wali, à l’issue de sa visite d’inspection dans la commune de Zoubiria, a-t-on précisé.

La réalisation de cette structure sanitaire, qui devrait démarrer, une fois finaliser les procédures de transfert, est appelée, selon la même source, à renforcer le parc sanitaire dans cette commune qui compte plus de onze mille résidants. Son entrée en exploitation permettra de réduire la pression qui s’exerce actuellement sur l’ancienne polyclinique de la commune et la possibilité d’ouvrir des services médicaux supplémentaires qui font, pour l’instant, défaut, a-t-on expliqué . Une démarche similaire a été initiée, en 2021, par les autorités locales pour ré sorber le déficit enregistré au niveau des localités de Bouskène, Est, et El-Haoudine, Nord-Est, en matière de couverture sanitaire, a-t-on rappelé.

Deux polycliniques ont été, ainsi, aménagées dans des locaux à usage professionnel inoccupés et sont, depuis, opérationnelles, au grand soulagement des habitants de ces localités, a-t-on conclu.