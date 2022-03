Des opérations chirurgicales ont été effectuées au profit de 76 malades de la wilaya de Timimoun pour le traitement de la cataracte, à la faveur d’une caravane médicale initiée par l’établissement hospitalier "Ahmed Medeghri" de Saïda, a-t-on appris lundi auprès de cette structure sanitaire. Dans ce cadre, une équipe médicale, formée de médecins spécialisés dans la chirurgie oculaire et des paramédicaux, s’est déplacée au début du mois de mars en cours dans la wilaya de Timimoun pour faire des examens médicaux et effectuer des opérations chirurgicales à des malades atteints de la cataracte, selon la même source Cette initiative, porte sur la pratique d’opérations chirurgicales, sur une durée de trois jours au niveau de l’établissement public hospitalier "Chahid Hachemi M’hamed" de Timimoun, contribuant ainsi à faire l’économie aux malades, de se déplacer au nord du pays, pour leurs soins, a-t-on assuré. Des initiatives similaires sont prévues, la mi-mars en cours à Timimoun, pour une semaine, pour effectuer des examens médicaux et des opérations chirurgicales pour malades atteints de la cataracte, s ous l’égide de l’équipe médicale de l’établissement public hospitalier "Ahmed Medeghri" de Saïda.