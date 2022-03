Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid a présidé, lundi, la cérémonie d'installation de M. Ali Aoun au poste de Directeur général de la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH), en remplacement de Mme.

Fatima Ouakti, indique un communiqué du ministère. Dans son intervention à l'occasion, M. Benbouzid a remercié Mme. Ouakti pour les efforts qu'elle a consentis depuis qu'elle a été à la tête de la PCH, notamment durant la crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19.

Le ministre a mis l'accent sur «la nécessité de conjuguer et d'unifier les efforts pour la relance du secteur, à travers l'amélioration de la prise en charge sanitaire des citoyens et la mise en place d'un système de santé qui réponde à leurs besoins». Pour sa part, le nouveau DG de la PCH «a remercié les hautes autorités du pays pour la confiance placée en sa personne», affichant «sa pleine disponibilité et son engagement total à travailler conformément à la feuille de route de l'Administration centrale du ministère de tutelle», conclut le communiqué.