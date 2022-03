Les prix des matières premières ont enregistré lundi de nouveaux records, impactés par la situation en Ukraine. Le baril de Brent de la mer du Nord a frôlé les 140 dollars en début de séance asiatique, proche de son record absolu de 147,50 dollars atteint en juillet 2008.

Dans l'après-midi, le Brent pour livraison en mai était redescendu à 123,23 dollars (+4,33%), et le WTI américain pour livraison en avril à 119,05 dollars (+2,85%). Le cours du gaz européen de référence, le TTF néerlandais, a flambé aussi à un nouveau record, à 345 euros le mégawattheure (MWh). Vers 16H00 GMT, il s'envolait encore de 23% à 237,27 euros. Son prix a été multiplié par 14 en un an.

Dans le sillage des prix de l'énergie, ceux des métaux produits en Russie ont également démarré la semaine en forte hausse. Le nickel, sans atteindre ses derniers sommets atteints en 2007, montait vers 16H00 GMT jusqu'à 48.000 dollars. Une hausse de plus de 60% qui marque l'une des séances les plus mouvementées du marché londonien des métaux (London Metal Exchange, LME), selon un courtier. L'aluminium a dépassé aussi pour la première fois la barre des 4.000 dollars la tonne, à 4.073,50 dollars, tandis que le cuivre et le palladium ont touché de nouveaux sommets historiques à 10.845 dollars la tonne et 3.442,47 dollars l'once respectivement. La situation en Ukraine a aussi fait flamber l'or, valeur refuge, qui a dépassé les 2.000 dollars l'once, atteignant son plus haut niveau depuis août 2020 et s'approchant de record historique atteint le même mois.