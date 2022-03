Le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani a adressé, mardi, ses sincères félicitations à l'ensemble des travailleuses et employées du ministère et du secteur de l'Information, à l'occasion de la Journée internationale des femmes, célébrée le 8 mars.

«A l'occasion de la Journée internationale des femmes célébrée le 8 mars, le ministre de la Communication adresse ses sincères félicitations et ses meilleurs vœux à l'ensemble des travailleuses et employées du ministère et du secteur de l'Information ainsi que ses vifs remerciements pour leur contribution à la promotion du secteur, en leur souhaitant davantage de progrès et de réussite «, lit-on dans le message de félicitations.