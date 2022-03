Prendre une gélule quotidienne d'huile de poisson pendant la grossesse et les premiers mois de l'allaitement réduit le risque d'allergie alimentaire chez le bébé. Selon le Dr Robert Boyle, du département de médecine de l'Imperial College de Londres (Grande-Bretagne), des gélules de poisson (riches en Oméga-3) consommées par la maman à partir de la 20e semaine de grossesse et pendant les 3-4 premiers mois de l'allaitement entraînent une réduction du risque d'allergie alimentaire chez le jeune enfant.

L'étude a également mis en évidence un lien entre une durée d'allaitement plus longue et un risque réduit d'eczéma. L'allaitement maternel était également associé à un risque plus faible de diabète de type 1.

L'ALLERGIE AUX ŒUFS DIMINUE DE 30 %

Pour cette étude, les chercheurs ont examiné 19 essais de supplémentation en huile de poisson prise pendant la grossesse et impliquant 15 000 personnes. Ils ont conclu que le risque d'allergie aux œufs avant l'âge d'un an diminuait de 30 %. Ils ont également examiné l'impact des suppléments de probiotiquespris pendant les 36-38 semaines de grossesse et pendant les trois à six premiers mois d'allaitement et ont constaté une réduction de 22 % du risque de développer de l'eczéma chez les enfants jusqu'à l'âge de trois ans. Toutefois, des études plus longues seraient nécessaires pour suivre les enfants jusqu'à l'âge scolaire.

"Les allergies alimentaires et l'eczéma chez les enfants sont un problème croissant dans le monde. la possibilité de réduire ce risque allergique en apportant de nouvelles recommandations aux femmes enceintes n'est pas à négliger" insiste le Pr Boyle.