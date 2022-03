Pendant l'allaitement, les besoins caloriques sont plus importants que pendant la grossesse. Mais pas question de grignoter n'importe quoi. Candice Levy, naturopathe, donne ses conseils pour rester en forme pendant l'allaitement.

Pendant l'allaitement, on sait qu'en ajoutant certains aliments aux menus quotidien (le fenouil, par exemple ou encore le fenugrec) cela va favoriser la production de lait. Mais l'alimentation de la jeune maman ne doit pas seulement être composée d'aliements galactogènes (c'est-à-dire qui boostent la production de lait). Il faut aussi veiller à faire le plein de certaines vitamines et minéraux qui vont lui permettre de rester en forme et sereine. Les conseils de Candice Lévy, naturopathe et auteure de L'assiette de la femme enceinte (éd. Hachette Pratique).

Eviter les sucres raffinés

"Les premiers mois après la grossesse, le pancréas a besoin d'être chouchouté. Donc attention aux aliments sucrés et transformés pour les collations" explique Candice Levy, naturopathe. "Pour stabiliser les besoins glycémiques, je dis halte à la galette de riz, beaucoup trop sucrée. Mais oui aux céréales complètes ou semi-complètes".

Adopter les protéines végétales

Pendant l'allaitement, il est recommandé de consommer 20 g de protéines de plus que d'habitude chaque jour. De préférence, on opte pour les protéines végétales : un œuf coque, du fromage de chèvre frais, de l'avocat, des fruits... "L'œuf est une référence pendant l'allaitement. Il contient toutes les protéines et acides aminés nécessaires au développement de l'enfant".

Faire le plein de vitamine D

Toutes les jeunes mamans sont carencées en vitamine D, après une grossesse. Dans l'alimentation, on va en trouver dans le jaune des œufs de la filière bleu-blanc-cœur, pondus par des poules nourries avec des graines de lin ainsi que dans le beurre bio au lait cru. On trouve également cette vitamine dans les champignons (girolle, morille...), le hareng, le saumon. "Mais il est également important de s'exposer à la lumière directe quelques minutes chaque jour pour faire le plein de vitamine D. Oxygénez-vous. Prenez le temps de marcher à l'extérieur" insiste la naturopathe.

Ne jamais oublier les oméga-3

Les oméga-3 sont essentiels quand on allaite car ils participent au développement cognitif et cérébral du bébé. On en trouve dans les huiles de colza, de noix, de chanvre, de lin, de cameline mais aussi dans les graines de lin, de chanvre ou de chia. Pour faire le plein d'oméga-3 tout en débutant la journée du bon pied, Candice Levy a créé la recette du "Chia pudding", à préparer la veille au soir quand bébé est endormi !

Sa recette : mélanger 40 cl de lait d'amande avec 2 cuillères à soupe de sirop d'agave, ½ cuillère à café de vanille en poudre, ½ cuillère à café de cannelle et 4 cuillères à soupe bombées de graines de chia. Laisser reposer au frigo pour la nuit. A déguster le lendemain matin, nappé d'un coulis de fruits frais.

Les conseils en plus

• Eviter les crudités les 3-4 premiers mois ainsi que les fruits exotiques, "qui ne sont pas assez mûrs quand ils arrivent chez nous" et qui peuvent provoquer des coliques chez le bébé.

• Limiter les agrumes si bébé a de l'eczéma ou de l'érythème fessier : "c'est le signe que sa peau évacue un excès d'acidité".

• Une fois par semaine, faire une monodiète de jus de légumes : "cela permet de retrouver un poids de forme en douceur sans carence vitaminique".

• Boire de l'eau peu minéralisée : "l'eau doit être hydratante et non reminéralisante". Et mieux vaut éviter thé ou café qui empêchent d'absorber le fer.

• Saler les aliments avec du sel gris de mer, riche en iode, car la thyroïde est très sollicitée durant l'allaitement.