Après un accouchement par césarienne, il est tout à fait possible d'allaiter, même si la mise en route est parfois un peu plus laborieuse. Nos conseils pour réussir votre projet d'allaitement avec Christel Niquille et Karima Peyronie, co-auteures de Mon allaitement comme je le veux !

Après une césarienne, la fatigue et la douleur physique que vous ressentez au moindre mouvement peuvent interférer dans la mise au sein de votre bébé. Quant à votre bébé, qui a été "tiré" sous le menton ou derrière la nuque pour être extrait de votre utérus, il peut souffrir de difficultés pour ouvrir grand la bouche et étirer correctement la langue.

Pour mener à bien votre projet d'allaitement, vous aurez besoin de soutien mais "Allaiter, yes you can" clament en choeur Christel Niquille et Karima Peyronie, co-auteures de Mon allaitement comme je le veux, aux éditions Leduc.S Pratique.

Un contact peau-à-peau précoce

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) l'a encore rappelé récemment : rien ne vaut un contact peau à peau précoce et prolongé pour mettre en place un allaitement prolongé. Ce peau-à-peau a longtemps été refusé aux mamans "césarisées" à cause du temps nécessaire au réveil après une anesthésie générale.

Fort heureusement, la plupart des césariennes se font désormais plutôt sous péridurale : non seulement vous êtes consciente, mais comme vous n'êtes pas encore gênée par la douleur, vous pouvez garder votre bébé nu, à plat ventre, contre vous sans crainte. "Que la césarienne soit programmée ou pas, il peut être judicieux de parler du protocole de l'allaitement compatible avec la césarienne, en amont de la naissance" soulignent Christel Niquille et Karima Peyronie.

Une approche douce et bienveillante de l'équipe soignante (ce qui est le cas dans les maternités Amies des bébés) est en effet la clé du succès. "Combien de femmes césarisées décident d'arrêter leur allaitement car elles n'ont pas trouvé le dispositif rassurant autour d'elles ?"

Trouvez une position confortable

La douleur post-césarienne, la sonde urinaire qui peut empêcher de s'asseoir, ainsi que les tranchées (les spasmes post-accouchement de l'utérus) ressenties plus violemment lors des tétées, sont autant de facteurs qui peuvent vous empêcher d'être suffisamment sereine pour allaiter. Mais certaines positions peuvent faire la différence. La position latérale : allongée sur le côté, installez un coussin pour caler le dos et un autre entre les genoux, pour éliminer toute tension. Placez votre bébé sur le côté face à vous, ventre contre ventre. Un 3e coussin (ou une serviette pliée) peut être utilisé pour protéger la cicatrice de coups de pied intempestifs ! La tête de votre bébé est dans le creux de votre coude, sa bouche au niveau du sein, ce qui permet une bonne succion de l’aréole (et non du mamelon).

La position assise : demandez à votre conjoint (ou une infirmière) de relever le lit au maximum afin de ne pas ressentir la douleur due à une mauvaise position d'allaitement. Placez des oreillers sous vos genoux, votre bras et sur votre ventre avant de mettre votre bébé au sein.

La césarienne peut freiner la lactation

Il est vrai que la césarienne ne favorise pas l'installation d'un allaitement dans les meilleures conditions. Dans le cas d'une césarienne programmée, la maman accouche avant même d'avoir eu les premières contractions, ce qui bloque la sécrétion de prolactine; nécessaire à la lactation. "Et dans le cas d'une césarienne réalisée en urgence, souvent après des heures de travail, la maman va libérer une grande dose d'adrénaline, qui bloque aussi l'ocytocine, nécessaire pour produire du lait" soulignent les auteures. Si votre bébé tète peu ou mal, commencez à extraire votre lait rapidement (dans les 6 heures qui suivent votre accouchement). Par la suite, vous le tirerez toutes les 2 heures pour favoriser la montée de lait et prévenir l'engorgement. Votre bébé pourra ainsi être nourri tôt et souvent, avec votre lait, ce qui lui évitera une chute de poids importante et le recours à du lait artificiel en complément. Vous lui laissez ainsi le temps de devenir "actif" au sein.