Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a présenté, lundi à Alger, le projet de loi portant règlement budgétaire de l'exercice 2019 devant les membres de l'Assemblée populaire nationale (APN).

Lors d'une séance plénière présidée par M. Brahim Boughali, président de l'APN, en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Besma Azouar, le ministre des Finances a présenté les chiffres liés à l'exécution du budget de 2019.

M. Raouya a souligné, dans ce sens, que le déficit budgétaire enregistré cette année (en comptabilisant les dépenses imprévues) était de 1457 milliards de Da, soit 7,13% du PIB.

Les recettes budgétaires ont atteint 6594,65 Mds Da en 2019, soit une hausse de 2,96% par rapport aux réalisations de 2018 où elles se sont élevées à 6405,05 Mds Da.

En parallèle, les dépenses du budget général de l'Etat se sont élevées à 8035,06 Mds Da, soit une baisse de 406 Mds Da par rapport à 2018 (8441,60 Mds Da).

Les dépenses sont réparties sur le budget de gestion (59%) et le budget d'équipement (41%).

Le solde comptable a connu une hausse en 2019 passan t à 1952,25 milliards de dinars, contre 1340,58 milliards de dinars en 2018.

A ce propos, le ministre a souligné que le solde du Fond de régulation des recettes (FRR) a été estimé à 305,5 milliards de dinars à la fin 2019, après la défalcation en février de la même année d'un montant de 131, 91 milliards de dinars pour le financement du déficit budgétaire du trésor public de 2018.

Les arriérés ont atteint 13.133,74 milliards de DA, dont 4.886,573 milliards de DA concernent les recouvrements fiscaux et 8.247,17 milliards de DA pour les recouvrements non fiscaux.

Il s’agit également de 8.244,34 milliards de DA pour des amendes judiciaires et les amendes peines qui ont été, selon lui, transférées aux services du ministère de la Justice (en cours de réalisation), étant donné que cette opération permettra de revoir le montant des arriérés redevables à l'administration fiscale de 5.016,6 milliards de DA (en tenant compte de 130 milliards de DA enregistrés au niveau de la Direction des grandes entreprises +DGE+).

Les redevances de la dette publique ont atteint 9320,2 milliards de dinars à la fin 2019, dont 9186,6 milliards de dinars de la dette intérieur et 133,6 milliards de dinars de la dette extérieure.

Concernant les indicateurs du cadre macroéconomique, M. Raouya a affirmé que le taux de croissance économique en 2019 a atteint 0,8% contre 1,2% en 2018 (soit une baisse de 0,4%).

Par rapport aux estimations de la loi de finances (2,6%), la différence s'élève à -1,8%, tandis que le Produit intérieur brut (PIB) en 2018 était de 20.428,4 Mds Da.

Le PIB hors hydrocarbures réalisé en 2019 s'élève à 16.438 Mds DA, contre 17.406,7 Mds DA selon la loi de finances de la même année, tandis qu'en 2018, le PIB était de 15.903,6 Mds DA. Le secteur des hydrocarbures a enregistré 3.990 Mds DA, soit -558,4 Mds DA par rapport à l'exercice précédent (4548,8%) et -263,9 Mds DA par rapport aux prévisions de la loi de finances (4254 Mds DA).

Selon les chiffres avancés par le représentant du Gouvernement, les cours du pétrole brut sur le marché ont atteint une moyenne de 64,4 USD/baril en 2019, contre 71,3 USD/baril en 2018 et 60 USD/baril, selon les prévisions de la loi de finances.

Quant au taux de change moyen, ce dernier a reculé de 2,8 DA/USD, passant de 116,6 DA/USD en 2018 à 119,4 DA/USD en 2019.

Concernant le taux d'inflation enregistré en 2019, il a atteint 2% contre 4,3% en 2018 et 4,5%, selon les prévisions de la loi de finances.

En 2019, les exportations ont atteint 35 milliards de dollars, soit une baisse de 6,1 milliards de dollars par rapport aux réalisations de 2018 (41,1 milliard s de dollars) a indiqué M. Raouya, ajoutant que les exportations des hydrocarbures avaient atteint 32,9 milliards de dollars en 2019, contre 38,9 milliards de dollars en 2018 (soit une baisse de 6 milliards de dollars).

Les importations de marchandises ont atteint 41,9 milliards de dollars, moins de 2,1 milliards de dollars du montant prévu (44 milliards de dollars), et de 4,4 milliards de dollars du montant enregistré en 2018 (46,3 milliards de dollars).

Ainsi, le solde de la balance commerciale a connu un déficit de 6,9 milliards de dollars en 2019, contre 5,2 milliards de dollars en 2018, soit un solde négatif de 1,7 milliard de dollars.

Les réserves de changes, hors or, ont atteint 62,8 milliards de dollars à la fin 2019, contre 79,9 milliards de dollars en 2018 et 62 milliards de dollars prévus en vertu de la loi de finances, conclut le ministre.