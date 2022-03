Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Yacine Hammadi, a indiqué, lundi à El-Oued, que le secteur s’orientait vers l’adoption de la formule de l’hébergement chez l’habitant.

"Le secteur du tourisme s’oriente vers l’adoption de la formule de l’hébergement chez l’habitant, comme installation touristique concurrente, d’autant que la formule en question permet aussi de valoriser les us et coutumes et le mode architectural propre aux régions", a affirmé le ministre lors de l’inauguration d’une structure d’hébergement de ce type au quartier Ouazitène, au centre-ville d’El-Oued.

Le ministère étudie actuellement les dossiers qui lui ont été soumis par les opérateurs désireux d’exercer l’activité touristique à travers l’hébergement chez l’habitant (ndlr: mise à la disposition d’une personne ou d’un groupe de personnes d’une habitation avec prestations, contre paiement), a-t-il précisé.

Pour M.Hammadi, l’adoption de cette formule d’activité touristique et sa généralisation entre dans le cadre de l’exploitation du potentiel touristique existant, en appui à l’économie nationale et comme c ontribution à l’amélioration des prestations touristique et à l’investissement dans le domaine.

Lors de cette visite de travail dans la wilaya d’El-Oued, la délégation ministérielle a procédé à l’ouverture d’une exposition d’artisanat traditionnel à la maison de la Culture Mohamed Lamine Lamoudi, avec la participation de trente (30) exposants (24 artisans et 06 associations).

Le ministre a souligné, à cette occasion, l’importance de l’artisanat traditionnel dans le tourisme, en ce qu’il véhicule comme originalité et profondeur historique, appelant, à ce titre, à accorder davantage d’intérêt à cet héritage d’autant plus qu’il contribue à la création d’emploi et la génération de revenus aux familles.

Il a inspecté, en outre, une nouvelle structure hôtelière, fruit d’un investissement privé, auquel il a remis le titre de classification, avant de mettre l’accent sur la question de numérisation des activités touristiques, notamment en matière de réservations et de paiement des prestations, au titre de la modernisation, l’amélioration et la promotion des activités du secteur, en adéquation avec les exigence du marché dans le domaine.

M.Hammadi s’est enquis, par ailleurs, du système des Ghaout (phoeniciculture en zone de dépression pour une irrigation naturelle à partir de l’aquifère supérieur), et ce au niveau de l’exploitation agricole "Daouia".

Le ministre a également inspecté le projet de modernisation de l’hôtel "Souf" relevant de l’établissement public de gestion touristique, où il a insisté sur l’importance de la formation, de l’amélioration des prestations et de l’adoption de prix compétitifs.

Au terme de sa visite de travail, Yacine Hammadi a visité une zone dédiée aux activités de campement touristique, qui s’étale sur une superficie de 5.600 hectares, au niveau de la région de Dellala, chevauchant entre les communes de Nekhla et Douar El-Ma (Est de la wilaya d’El-Oued).

Sur site, le ministre a présidé une cérémonie de remise de neuf (9) autorisations d’exploitation à des agences de tourisme.

Il a saisi l’opportunité pour signaler que ces espaces de tourisme ont attiré de nombreux visiteurs durant la saison touristique saharienne qui a débuté en octobre dernier.