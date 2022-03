Trente-deux (32) femmes palestiniennes, dont 11 mères et une fillette, croupissent injustement dans des prisons de l'occupation sioniste, à un moment où les femmes du monde entier célèbrent leur Journée internationale.

Dans une déclaration publiée lundi, à l’occasion de la Journée internationale des femmes célébrée le 8 mars de chaque année, le Club du prisonnier palestinien a indiqué que 32 Palestiniennes sont injustement emprisonnées. Depuis le début de l'année 2022, sept prisonnières palestiniennes ont été infectées par la Covid-d19.

Les prisonnières sont privées de soins, d'éducation, de visites familiales, y compris pour les mères de jeunes enfants.

En effet, les autorités pénitentiaires sionistes répondent rarement aux besoins en matière de santé et d'hygiène, même dans les cas de détention de femmes enceintes.

Tout au long de leur détention, la majorité des prisonnières palestiniennes sont soumises à une forme de torture psychologique et de mauvais traitements (insultes, menaces, fouilles corporelles). Entre 2015 et la fin de l’année écoulée, l'Ent ité sioniste a arrêté au total 1100 femmes et filles palestiniennes.