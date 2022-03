bUn membre du parlement iranien a indiqué dimanche que Téhéran et les autres parties à l'accord sur le nucléaire de 2015 avaient préparé un projet d'accord global, mais qu'il restait encore des divergences à aplanir sur quelques questions en suspens dans le cadre des pourparlers de Vienne.

Abolfazl Amouei, membre de la Commission de la Sécurité nationale et de la Politique étrangère du parlement iranien, a déclaré que Téhéran ne signerait un accord que si ces problèmes étaient résolus, selon l'agence de presse semi-officielle Tasnim.

La première question en suspens concerne les mesures que les Etats-Unis doivent prendre pour retrouver leur ancien statut de partie signataire de l'accord sur le nucléaire, officiellement connu sous le nom de Plan d'action global commun (JCPOA), a indiqué le législateur.

A cette fin, les demandes fondamentales de Téhéran, qui sont basées sur le JCPOA, sont de lever les sanctions qui pèsent contre l'Iran et de lui donner la possibilité de prendre part aux interactions et à la coopération internationales, a-t-il ajouté. M . Amouei a noté que les inquiétudes relatives au respect par les Etats-Unis de leurs engagements allaient au-delà des inquiétudes exprimées par l'Iran, et étaient déjà un problème international.

«Différents pays s'inquiètent de savoir si les Etats-Unis rempliront ou non leurs engagements dans le cadre du JCPOA dans le cas où l'accord serait rétabli», a-t-il déclaré.

L'Iran et les autres parties au JCPOA négocient actuellement à Vienne en vue de régler leurs différends sur la relance de l'accord sur le nucléaire iranien.