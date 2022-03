La délégation ukrainienne est arrivée lundi au Bélarus pour la troisième session de négociations avec des représentants de Russie visant à trouver une solution pour mettre fin au conflit armé en Ukraine, ont rapporté les agences de presse russes.

"La délégation ukrainienne est arrivée à Belovejskaïa Pouchtcha (un parc national à la frontière entre le Bélarus et la Pologne) à bord de deux hélicoptères pour des négociations avec la Russie", a indiqué l'agence de presse officielle russe TASS.

Les pourparlers entre Moscou et Kiev ont repris jeudi, à la frontière entre le Bélarus et la Pologne, au huitième jour de l'opération militaire russe en Ukraine.

Un premier round de pourparlers a eu lieu lundi dernier à la frontière ukraino-bélarusse, dans la région de Gomel.

Les négociateurs des deux parties s'étaient retirés pour "consultations" dans leurs capitales respectives.

Le 24 février à l'aube, la Russie a lancé une opération militaire en Ukraine.

Le conflit entre la Russie et l'Ukraine a éclaté dans un contexte de tensions croissantes avec les Occidentaux.

La Russie, qui estime fai re face à une menace "sérieuse" et "très grande" en Ukraine, réclame la fin de la politique d'expansion de l'Otan et le retrait des forces américaines stationnées en Europe de l'Est, des demandes rejetées par les Occidentaux.