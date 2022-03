Le président du Syndicat national algérien des pharmaciens d'officine (SNAPO), Messaoud Belambri, a indiqué lundi à Alger que le syndicat œuvrait, dans le cadre des ses concertations avec le ministère de la Santé, à la réorganisation de l'exercice de la pharmacie.

Lors de la 15e Conférence nationale du SNAPO, M. Belambri a précisé que le syndicat œuvrait, dans le cadre de ses concertations régulières avec le ministère de la Santé, à la réorganisation de l'exercice de la pharmacie, en s'attaquant notamment à la question du transfert et de la fermeture des pharmacies.

Cette question sera examinée par une commission conjointe (syndicat et ministère), a-t-il dit, annonçant une rencontre le 14 mars dans le cadre de ces concertations.

"Il sera également question du texte d'application relatif au pharmacien assistant, de la création de mécanismes de numérisation et de la révision des textes en vigueur", a ajouté le président du SNAPO, proposant "l'élaboration d'un texte couvrant tous les aspects de l'exercice de la pharmacie et de la pharmacie d'officine". M. Belambri a, par ailleurs, salué "les réformes menées par le ministère de l'Industrie pharmaceutique, notamment la promulgation de textes juridiques pour la régulation du marché du médicament (fabrication, commercialisation et distribution) et la création de l'Agence nationale des produits pharmaceutiques, qui a vu le jour 15 ans après son annonce, ainsi que de l'Observatoire national de veille sur la disponibilité des produits pharmaceutiques".

De son côté, le président du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens (CNOP), Noureddine Mettioui, a mis en avant le rôle du pharmacien dans le système de santé, soulignant l'importance de revoir le code de déontologie des pharmaciens pour l'adapter aux mutations en cours dans la société, en y associant l'ensemble des acteurs du secteur.