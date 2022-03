Le Championnat National individuel des cadets se déroulera du 30 mars au 1er avril prochain à Sétif, a-t-on appris lundi auprès de la Fédération algérienne de judo (FAJ), coorganisatrice de la compétition avec la Ligue locale de la discipline. La compétition est ouverte aux judokas (Garçons et Filles), nés entre 2005 et 2007, et elle se déroulera suivant un système "par élimination", avec des combats de quatre minutes, et des repêchages à partir des quarts de finale, ont encore précisé les organisateurs. La participation des clubs se fera suivant les quotas attribués par la FAJ, avec huit catégories de poids chez les filles, et neuf catégories chez les garçons.