Deux personnes sont décédées et cinq autres ont été blessées dimanche dans un accident de la circulation survenu dans la commune de Frenda (Tiaret), a-t-on appris de la direction de la protection civile de la wilaya.

La même source a indiqué que cet accident s’est produit suite à une collision entre un taxi collectif et un véhicule lourd au niveau du chemin de wilaya (CW 2), faisant deux morts et cinq blessés graves dont l’âge varie entre 2 et 41 ans.

Les corps sans vie des deux victimes ont été déposés par les agents de la protection civile à la morgue de l’hôpital de Frenda, alors que les blessés ont été transportés aux services des urgences médicales de cette structure sanitaire.

Une enquête a été ouverte par les services de la gendarmerie nationale pour déterminer les circonstances de cet accident.