Quarante (40) bénévoles ont été initiés, lundi à Constantine, aux techniques de premiers secours dans le cadre d’une journée de sensibilisation et d’information organisée par la direction locale de la Protection civile (DPC), a-t-on appris auprès de ce corps constitué. L’initiative, inscrite dans le cadre des instructions de la Direction générale de la Protection civile, a été programmée dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de ce corps constitué (1er mars de chaque année), a précisé à l’APS le responsable de la cellule de l’information et de la communication de la DPC, le capitaine Abderrahmane Lagraâ.

Une exposition consacrée au matériel et équipement utilisés par les équipes d’intervention des diverses unités de ce même corps, a été organisée à cette occasion au profit des participants, a-t-il fait savoir . Le programme de cette journée de sensibilisation et d’information, a-t-on ajouté, a porté aussi sur l’organisation d’exercices de simulation visant la maîtrise des techniques de base en matière de premiers soins et de prise en charge des victimes, notamment lors d’accidents de la circulation et d'asphyxie par le monoxyde de carbone.