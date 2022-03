Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité Sociale organise du 7 au 14 mars courant, la semaine de l'aide sociale à domicile visant à s'enquérir de la situation

des retraités à domicile, notamment les retraités malades et ceux qui sont incapables

à se déplacer, a indiqué, hier, un communiqué du ministère.

«Les organismes de la sécurité sociale, représentés par la Caisse nationale des retraites (CNR), la Caisse nationale des assurances sociales des non salariés (CASNOS), la Caisse nationale d’assurance sociale des travailleurs salariés (CNAS) et l’Office national d'appareillages et accessoires pour personnes handicapées (ONAAPH), organisent sous le parrainage du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité Sociale, une semaine de l'aide sociale à domicile durant la période allant du 7 au 14 mars courant», a précisé le communiqué. Le ministère a rappelé, dans son communiqué, la nature du dispositif d'aide sociale à domicile, créé en 2003, dans l'objectif d'«humaniser les relations avec les retraités malades et ceux qui sont incapables à se déplacer, de prendre en charge leurs affaires personnelles, de s'enquérir de la situation des retraités incapables à se déplacer et de les accompagner à effectuer les procédures administratives au niveau des différents services publics».

Les organismes de la sécurité sociale disposent, au niveau de toutes les agences locales, de «deux (2) assistants sociaux chargés des procédures permettant aux retraités handicapés de bénéficier des appareils et des équipements médicaux des services de l'ONAAPH à leur domicile sans avoir à se déplacer», a noté la source.

L'opération de sélection des catégories bénéficiant des prestations de l'aide sociale à domicile offertes par ce dispositif est effectuée sur la base «d'un fichier national des retraités inscrits auprès des services de la Caisse, qui seront ciblés selon l'état de santé du concerné (invalide ou handicapé)», a conclu le communiqué.