Plus de 100 artisans venus de plusieurs wilayas du pays prennent part dimanche au Salon national de l’artisanat abrité par la maison de l’artisanat et des métiers de Biskra.

La manifestation devant s’étaler sur une semaine, organisée à l’occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme (8 mars), constitue une «opportunité pour présenter les variétés des produits de l’artisanat de haute qualité en vue de les commercialiser directement (de l’artisan au consommateur)», a précisé à l’APS le directeur de la Chambre de l’artisanat et des métiers de la wilaya de Biskra, Youcef Si Laâbdi.

Divers produits en poterie et en cuivre, en plus de produits fabriqués à base de bois d’art, des habits et gâteaux traditionnels, des ornements et des articles de décoration sont exposés à l’occasion du Salon.

Les articles faisant partie du trousseau de la mariée, à savoir habits, tapis et parfums, entre autres accessoires ont été également présentés au Salon.

La manifestation constitue une reprise progressive de l’activité de l’artisanat après une «pause» imposée par la pandémie de coronavirus, selon les organisateurs.

Le Salon devant se poursuivre jusqu’au 12 mars courant est organisé à l’initiative de la Chambre de l’artisanat et des métiers de Biskra, de concert avec la direction du tourisme et de l’artisanat et en collaboration avec des associations locales.