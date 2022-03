L’Algérie prend part à l’Assemblée mondiale de normalisation des télécommunications (ANMT-20), qui se tient du 1 au 9 mars en cours, au siège de l’Union internationale des Télécommunications (UIT) à Genève en Suisse, indique lundi un communiqué du ministère de la Poste et des Télécommunications.

L'Algérie est représentée à cette Assemblée par «une importante délégation technique composée de représentants du ministère de la Poste et des Télécommunications, de l’Autorité de régulation de la Poste et des communications électroniques (ARPCE) et de l’opérateur public Algérie Télécom».

La délégation algérienne a participé auparavant au Colloque mondial sur la normalisation (GSS) tenu le 28 février dernier à Genève sous le slogan «Les normes internationales pour permettre la transformation numérique et atteindre les Objectifs de développement durable», ajoute la même source.

L’Assemblée mondiale de normalisation des télécommunications, qui a lieu tous les quatre ans, définit les activités de l’UIT pour la période d’étude suivante.

Le secteur de la normalisation des té lécommunications a pour principal objet «d'effectuer des études sur des questions techniques, d'exploitation et de tarification, et d'adopter des recommandations à leur sujet en vue de la normalisation des télécommunications à l'échelle mondiale», indique, pour sa part, l’UIT sur son site internet.

L'Assemblée mondiale de normalisation des télécommunications (AMNT) se réunit tous les quatre ans pour établir un programme quadriennal conforme à ces objectifs et pour décider de l'organisation et de la structure des commissions d'études, ajoute l’UIT.