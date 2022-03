La seconde édition de la caravane «Sourire d’enfants» initiée par le Centre des arts et des expositions (CAREX) de Tlemcen a été lancée au grand bonheur du jeune public notamment des zones d’ombre, a-t-on appris, lundi, de la directrice de cet établissement, Sarah Embouazza.

Cette nouvelle édition, encadrée par ce centre et l’association culturelle «Basma» de la région de Béni Ouarsous, sillonnera chaque samedi des villages et douars classés zones d’ombre de la wilaya.

Les premiers spectacles de clowns, de magiciens, de conteurs et les premiers ateliers de travaux manuels organisés , samedi dernier , dans les villages d’Aïn Fettah et Bord Arima, relevant respectivement des daïra de Fellaoucène et Beni Ouarsous, ont attiré de nombreux enfants accompagnés de leurs parents, a indiqué la même responsable, ajoutant que la prochaine étape de cette caravane artistique sera la daïra de Beni Snous.

Sur cette expérience, parents et enfants ont salué cette initiative qui permet aux artistes de sortir des salles de spectacles des grands pôles urbains et d’aller à la rencontre du jeune public là où il se trouve, po ur lui apporter joie et bonheur et de lui permettre de découvrir, pour certains, des spectacles attrayants.

Lancée durant la période du confinement imposée par la pandémie de la Covid-19, cette caravane a reçu, dès sa première édition, de très bons échos de la part de centaines d’enfants de diverses régions de la wilaya.

«Notre objectif est d’atteindre les autres régions qui n’ont pas eu l’occasion d’accueillir les spectacles programmés l’année dernière», a fait savoir Sarah Embouazza, précisant que l’enfant occupe une place de choix dans les programmes annuels du Centre.