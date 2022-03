Les autorités zimbabwéennes envisagent d’améliorer l’efficacité de la gestion de la faune à travers le renforcement de la participation communautaire, a annoncé lundi l'Autorité de gestion des parcs nationaux et de la faune au Zimbabwe (ZimParks).

«Les représentants des communautés locales et de la société civile seront invités à participer à la gestion de la faune dans leurs zones respectives afin de restaurer les espèces et les écosystèmes clés», a déclaré le porte-parole de ZimParks, Tinashe Farawo.

Il a précisé qu’»en tant qu'autorité, nous déployons nos efforts afin de restaurer les espèces et les écosystèmes sous pression», signalant qu’aucune espèce clé n'a été menacée d'extinction dans le pays alors que les parcs continuent de jouer leur rôle grâce à l'inclusion communautaire.

M. Farawo a rappelé, à cet égard, que les communautés locales devraient être impliquées davantage dans la gestion de la faune comme stipulé dans les traités internationaux tels que la Convention sur le commerce international des espèces menacées d'extinction (Cites).

«A travers cette initiative, nous visons à four nir les meilleurs services durables sur la faune et mettre un accent particulier sur la sensibilisation à l'environnement pour les générations actuelles et futures», a-t-il dit.

Le braconnage est l’un des problèmes majeurs qui menacent la faune au Zimbabwe.

Alors que la politique de répression n’a pas dissuadé les commerçants de cornes de rhinocéros et d’ivoire, le gouvernement a décidé d’investir davantage dans la sensibilisation et l’implication des populations locales.