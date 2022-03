Même si elle peut toucher n'importe quelle articulation, l'arthrose en affecte certaines plus que d'autres. Le point sur les articulations le plus souvent douloureuses et sur les moyens de soulager la douleur avec Marie Borrel, auteure de Ma bible anti-arthrose ( éditions Leduc.s)

Marcher, courir, sauter, mais aussi agrafer un soutien-gorge, enfiler un manteau, se pencher en avant pour lacer ses chaussures : notre corps est une machine incroyablement mobile et souple ! Cette caractéristique, nous la devons notamment à des structures situées un peu partout sur notre squelette, souvent négligées, voire malmenées : les articulations. Points de jonction entre au moins deux os de notre corps, ces structures sont cruciales pour l'enchaînement de mouvements complexes indispensables à la vie quotidienne.

Qu'est-ce qui les fragilise ?

Aussi sophistiquées soient-elles, nos articulations restent cependant fragiles, car elles peuvent être altérées par plusieurs facteurs. Certains relèvent du mode de vie : c'est le cas du surpoids ou d'une pratique sportive trop intensive, qui peuvent léser nos articulations et les structures autour, causant divers dégâts : micro traumatismes au niveau du cartilage, entorses, luxations…

Ces zones charnières peuvent aussi être touchées par divers troubles plus ou moins graves, favorisés par les traumatismes, la génétique ou encore le vieillissement, et qui peuvent survenir à tout âge : arthrose, arthrite… Des pathologies regroupées sous le terme de rhumatisme, qui désigne toutes les atteintes articulaires. Or, qu'une articulation se "grippe" et c'est tout notre quotidien qui peut s'en trouver dégradé !

Les douleurs articulaires nuisent à la qualité de vie

Surviennent alors des douleurs invalidantes qui peuvent gravement nuire à la qualité de vie, à notre sommeil, à notre mobilité, à la pratique d'activités de loisirs et, par ricochet, à la vie privée et professionnelle. À terme, "la diminution de la mobilité peut même découler sur des maladies potentiellement mortelles, comme les maladies cardiovasculaires (infarctus, accidents vasculaires cérébraux) ou les cancers, favorisées par la sédentarité", souligne le Pr Berenbaum, rhumatologue. "Souvent ignorées comparées au cœur ou au cerveau, les articulations sont pourtant tout aussi vitales", insiste le médecin.

Près de 14 millions de personnes sont touchées par l'arthrose en France, une sur quatre avant l'âge de 40 ans. Mais les différentes arthroses ne sont pas toutes aussi répandues. S'il est fréquent de souffrir du genou ou de la hanche, il est plus rare d'avoir de l'arthrose de la cheville ou de l'épaule. Zoom sur les zones les plus touchées par l'arthrose et conseils anti-douleur avec Marie Borrel, auteure de Ma bible anti-arthrose ( éditions Leduc.s).

1/9 - L'arthrose du genou

Egalement appelée gonarthrose, c'est la forme d'arthrose la plus fréquente chez les femmes de plus de 50 ans (le nombre de cas a doublé depuis les années 60). Des phénomènes inflammatoires associés et le gonflement de l'articulation sont fréquents. Une recette antidouleur : versez 15 cl de vinaigre de cidre dans le même volume d'eau et faites chauffer, sans faire bouillir. Imbibez une petite serviette de toilette et appliquez sur le genou pendant 20 mn.

2/9 - L'arthrose de la hanche

Egalement appelée coxarthrose, elle se manifeste plus tardivement (le plus souvent après 60 ans). La douleur, très gênante à la marche, se manifeste généralement dans le pli de l'aine, parfois au niveau des fesses. Une recette antidouleur : versez 10 gouttes d'huile essentielle de bouleau dans 1 cuillère à soupe d'huile d'olive. Allongez-vous et massez simultanément vos deux hanches avec cette huile de massage. Répétez matin et soir.

3/9 - L'arthrose des doigts

Elle peut toucher tous les doigts mais c'est le pouce qui est le plus fréquemment atteint. On a du mal à saisir un objet, à ouvrir un bouchon de bouteille. Elle peut aussi provoquer une déformation des doigts touchés. Une recette antidouleur : versez directement sur le doigt douloureux 3 gouttes d'huile essentielle de gaulthérie couchée. Frictionnez pour bien faire pénétrer dans l'articulation.

4/9 - L'arthrose des lombaires

Elle touche les vertèbres qui sont dans le bas du dos. La douleur empire quand on reste debout trop longtemps ou qu'on effectue certains mouvements. Une recette antidouleur : les bains de vapeur soulagent les tensions. Placez un diffuseur d'huiles essentielles dans la salle de bains, versez-y 10 gouttes d'essence de romarin à cinéole et 10 gouttes de pin sylvestre. Laissez les essences se diffuser pendant 10 mn.

5/9 - L'arthrose des cervicales

Elle touche les vertèbres du cou, le plus souvent après un accident ou un choc (le fameux coup du lapin). Cela entraîne un raidissement et une gêne pour tourner la tête, ainsi qu'une douleur chronique. Une recette antidouleur : versez 20 cl d'huile d'onagre et 30 gouttes d'huile essentielle de gaulthérie couchée dans un flacon. Mélangez et massez délicatement votre cou avec cette huile 3 fois par jour.

6/9 - L'arthrose des vertèbres dorsales

Elle touche les vertèbres situées au milieu du dos. Mais elle est plus rare que l'arthrose des autres vertèbres. Un conseil antidouleur : faites infuser une tasse de fleurs de bruyère séchée dans 2 litres d'eau. Ajoutez cette infusion à l'eau du bain et restez dans la baignoire au moins 20 mn en rajoutant progressivement de l'eau chaude pour laisser les principes actifs agir.

7/9 - L'arthrose de l'épaule

Elle est assez rare et fait généralement suite à un traumatisme qui a fragilisé les tissus articulaires. Les mouvements sont moins amples et on a du mal à soulever un objet lourd. Une recette antidouleur : matin et soir, massez généreusement votre épaule avec une huile aux essences (20 cl d'huile d'olive + 30 gouttes d'huile essentielle de gaulthérie + 15 gouttes d'huile essentielle de romarin).

8/9 - L'arthrose du coude

Elle aussi est assez rare. Elle est généralement due à la répétition d'un mouvement au sport ou au travail. La douleur apparaît de manière progressive. Un conseil antidouleur : faites ramollir au bain-marie 4 cuillères à soupe de beurre de karité et ajoutez 5 gouttes huile essentielle de menthe poivrée et 15 gouttes d'huile essentielle de pin sylvestre. Laissez refroidir et stockez dans un petit pot de crème. Massez le coude douloureux régulièrement pendant la journée.

9/9 - L'arthrose de la cheville

Elle touche le plus souvent des sportifs ayant subi des traumatismes : c’est l’arthrose post-traumatique. Elle peut se développer après une blessure (fracture, entorse grave, ou lésion ligamentaire) surtout si celle-ci touche l’articulation.Une recette antidouleur : laissez infuser 1 grosse poignée de thym séché dans un litre d'eau. Versez cette infusion dans une bassine, ajoutez une poignée de gros sel de mer non raffiné. Trempez vos pied pendant 20 mn. Après avoir séché les pieds, enfilez une paire de chaussettes pour profiter des principes actifs.