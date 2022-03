Le développement du premier médicament capable d'arrêter la progression de l'arthrose dans les articulations est en cours. Et ses résultats semblent prometteurs pour enfin traiter la maladie.

Plus de 9 millions de français par an consultent leur médecin pour des problèmes d'arthrose. Ce serait d'ailleurs la première cause de consultations après les maladies cardiovasculaires dans les pays développés. Mais des chercheurs canadiens auraient développé un médicament capable d'arrêter la progression de la maladie. Dans une étude parue le 4 octobre dans la revue Annals of the Rheumatic Diseases, ils expliquent avoir créé une substance bloquant la molécule impliquée dans l'arthrose du genou et de la colonne vertébrale.

LE MICROARN-181A-5P

L'arthrose se caractérise par la dégradation du cartilage des articulations. Les scientifiques se sont ainsi penchés sur la molécule responsable de cette dégénérescence. Ils ont pour cela utilisé plusieurs de modèles expérimentaux, parmi lesquels des modèles animaux et des échantillons de tissus humains de personnes souffrant d'arthrose.

Ils ont de cette façon identifié le microARN-181a-5p comme médiateur essentiel, impliqué dans la destruction du cartilage de la facette lombaire. Cette molécule est en fait un ARN messager, c'est-à-dire un intermédiaire entre les cellules, produit par un gène. En cas d'agression, cet ARN messager est chargé d'aller activer l'inflammation et de bloquer les cellules du cartilage, les chondrocytes.

VERS UN NOUVEAU TRAITEMENT CIBLÉ

Une fois cette molécule identifiée, les chercheurs ont mis au point un « bloqueur » appelé « anti-sens », spécifique à cet ARN-messager. Ils ont finalement réussi à arrêter la destruction des articulations chez la souris. Des résultats prometteurs, car il n'existait pour le moment pas de traitement permettant de guérir la pathologie, seulement d'en soulager les symptômes. Responsable de douleurs au niveau des articulations, la maladie peut se retrouver handicapante au quotidien. Elle est par ailleurs chronique, si bien qu'une fois installée, elle perdure toute la vie.

Les scientifiques doivent maintenant réaliser des tests chez l'homme pour déterminer si le médicament est sans danger, et pour identifier quel dosage il serait nécessaire d'ingérer pour qu'il soit efficace. Ils doivent également développer une méthode pour que le « bloqueur » soit injecté directement dans les articulations du genou et de la colonne vertébrale.