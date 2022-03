Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie de la connaissance et des start-up,Yacine El Mahdi Walid a indiqué samedi à Alger que la grande évolution du e-paiement en Algérie avait encouragé l'émergence des start-up. S'exprimant lors d'une conférence de presse en marge des travaux de la 2e édition de la Conférence nationale des start-up "Algeria Disrupt 2022", le ministre délégué s'est dit "confiant" quant à l'orientation de l'Algérie vers les transactions commerciales électroniques à même d'aider à la transition vers l'économie numérique.

La majorité des Algériens sont des jeunes en quête de tout ce qui a lien avec les technologies", a-t-il estimé affirmant que la transition numérique était devenue "une nécessité" pour le pays. Dans ce sens, M. Walid a cité la forte hausse du e-paiement en 2021 par rapport à 2020 avec un taux de près de 500 %. Aussi, plus de 100.000 étudiants se sont acquittés des frais d'inscription universitaire cette année via le e-paiement, a-t-il ajouté. Le nombre de cartes interbancaires en circulation a augmenté de 20% au terme de l'année 2021 par rapport à 2020, pour atteindre 11,6 millions de cartes, a indiqué le Groupement d'intérêt économique (GIE) dans son dernier rapport annuel.