Les participants à un panel sur les incubateurs privés, organisé samedi à Alger, ont salué les efforts consentis par l'Etat en matière de promotion de l'économie de connaissances, appelant, toutefois, à la levée des contraintes bureaucratiques entravant l'activité des incubateurs et des startups. Organisé dans le cadre de la 2ème édition de la Conférence nationale des startups "Algeria Disrupt 2022", le panel a rassemblé des représentants de plusieurs incubateurs privés. Les participants ont affiché leur satisfaction quant aux efforts des pouvoirs publics en matière d'organisation et de promotion des startups et incubateurs. Pour le représentant de l'incubateur Innoest, ce secteur a connu plusieurs avancées depuis la création du ministère délégué auprès du Premier ministre chargé de l'Economie de la Connaissance et des Startups, dont les efforts ont permis la mise en place de plusieurs startups même à l'intérieur du pays. Abondant dans le même sens, le représentant de l'incubateur IncubMe a souligné que les mesures prises dans le secteur ont permis d'instaurer l a confiance entre les intervenants dans ce domaine d'activité et l'Etat. Toutefois, les incubateurs ont affirmé qu'ils font face toujours à certaines pratiques bureaucratiques nuisibles.

C'est dans ce cadre que le représentant de l'incubateur Tak2Hub a appelé à allouer des espaces de travail aux startups, précisant que les projets innovants ont souvent besoin de zones d'expérimentation pour qu'ils soient validés. Il a souligné, en outre, "la nécessité de débloquer l'accès des incubateurs et startups à certains marchés publics". Le représentant de l'incubateur WestInnov a, quant à lui, soulevé la problématique du foncier, appelant l'administration à adopter une certaine souplesse avec les acteurs de l'économie de la connaissance. Lors d'un second panel consacré à l'"Open innovation", qui consiste à innover de manière ouverte, grâce notamment à des idées venues de l'extérieur de l'entreprise, les participants, dont le directeur général de l'accélérateur public de startups Algeria Venture, Sid Ali Zerrouki, ont appelé les entreprises activant en Algérie à octroyer des marchés aux startups, comme mesure de soutien à leur plans de recherche et développement (R&D).