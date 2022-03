La 2ème édition de la Conférence nationale des startups "Algeria Disrupt 2022" a vu l'annonce de nouvelles mesures

incitatives au profit des startups devant renforcer les acquis du secteur durant les deux dernières années.

Organisée par les services du ministère délégué chargé de l'économie de la connaissance et des start-up au Centre international de conférences Abdellatif Rahal à Alger, cette conférence a été marquée par la participation du Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, de membres du Gouvernement et de hauts responsables d'Etat.

Cet évènement, auquel ont pris part des startups et des incubateurs, a été une occasion de rencontre entre les professionnels du secteur et les porteurs de projets innovants.

"L'Algérie vit aujourd'hui des mutations multidimensionnelles.

Parallèlement aux réformes politiques entamées par le président de la République depuis son investiture à la tête du pays et l'opération de renouvellement des institutions de l'Etat algérien, les réformes économiques occupent une place importante et axiale dans le programme présidentiel", a souligné le Premier minis tre dans son allocution d'ouverture.

Et d'ajouter "les mesures prises au profit du secteur des startups, qui sont une première en Algérie, visaient à aplanir les obstacles entravant les projets innovants dans notre pays et à attirer des connaissances permettant de mettre en place une économie basée sur la connaissance dans notre pays".

Pour sa part, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie de la connaissance et des start-up,Yacine El Mahdi Walid, s'est félicité du développement réalisé dans l'environnement des startups qui a connu une amélioration notable durant les dernières années, tant au niveau des cadres juridiques et réglementaires qu'au niveau des mécanismes d'appui et de financement mis en place par l'Etat".

A cette occasion, le ministre délégué a présenté le bilan d'activité annuel de son secteur ainsi que les engagements obtenus en matière d'appui des startups en Algérie. M. Walid a annoncé, en outre, de nouvelles mesures au profit des startups et des incubateurs, à l'instar d'un mécanisme relatif à la prise en charge des frais inhérents aux brevets d'invention et à la propriété intellectuelle qui s'inscrit dans le cadre des instructions données par le président de la République lors du Conseil des ministres.

Il a annoncé également un nouveau progra mme au profit des porteurs de projets innovants pour bénéficier d'accompagnement financier et d'incubateurs répartis sur le territoire national.

Lors de cette conférence, le directeur des startups et des structures de soutien au ministère délégué, Noureddine Ouadah, a présenté une synthèse sur les travaux du Comité national des Startups, chargé de l'examen des demandes d'obtention du label "Startup", composé d'experts du secteur privé et cadres de dix ministères.

De son côté, Nassima Arhab, chargée d'études et de synthèse (CES) au niveau du ministère délégué, a annoncé de nouvelles mesures de soutien à l'innovation en Algérie, dont le programme "Kick Start", qui vise à accompagner les porteurs de projets innovants dans la création de leurs start-up. Elle a également fourni des explications sur la prise en charge par l'Etat des dépenses liées aux brevets d'invention afin d'aplanir tous les obstacles entravant un projet innovant. Une convention entre le Group public "Elec El Djazaïr" et la startup "Algeria Venture", a été également signée lors de cette rencontre. A ce propos, le directeur général d' "Algeria Venture" Sid Ali Zerrouki, a révélé un programme d'innovation ouvert qui permettra aux startups d'apporter des solutions innovantes aux entreprises du groupe industriel.

Dans le cadre des nouvelles mesures annoncées lors de la conférence, le représentant de la Banque d'Algérie (BA) a dévoilé une batterie de procédures liées à l'exportation des services numériques, d'autant que les exportations numériques algériennes à l'étranger sont en hausse.

De son côté le président de l'Union algérienne des sociétés d'assurances (UAR), a annoncé le lancement d'un laboratoire des technologies financières, dans le cadre des efforts entrepris par les compagnies d'assurances en vue d'accompagner les startups et sortir de la dépendance technologique des sociétés étrangères.

Lors de la conférence, un concours national a été annoncé pour la conception de la première plateforme numérique dédiée à la réception des doléances, un projet sur lequel travaille la Présidence de la République et qui sera mis à la disposition du médiateur de la République.

A la fin de cet évènement, le prix du meilleur incubateur d'entreprises algérien pour l'année 2022 a été décerné à la startup "Incube Me".