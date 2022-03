Le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, Hichem Sofiane Salaouatchi a annoncé, dimanche à Alger, le lancement d'une étude nationale sur la consommation de poisson en Algérie.

Intervenant lors d'une conférence de presse en marge d'une réunion sur la stratégie de recherche scientifique et de développement technologique dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture, M. Salaouatchi a précisé que cette étude, "première du genre en Algérie", permettrait de déterminer avec précision la moyenne de consommation des différents types de poisson en Algérie.

Cette étude permettra également de connaitre les poissons les plus prisés par les Algériens, aux fins de prendre les décisions appropriées, notamment la promotion de certaines branches, a-t-il ajouté. L'étude sera menée en application de la convention signée entre le Centre national de recherche et de développement de la Pêche et de l'Aquaculture (sous tutelle du ministère) et le Centre de recherche en économie appliquée pour le développement. Pour sa part, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scien tifique, Abdelbaki Benziane a affirmé que l'évaluation de la session actuelle des projets de recherche nationaux présentés par des chercheurs en collaboration avec des organismes sociaux et économiques dans les domaines de la sécurité alimentaire et énergétique ou encore de la santé du citoyen, avait permis la validation de 124 projets de recherche. Le nombre de projets de recherche liés à la sécurité alimentaire est de 40 projets, dont 35 liés à la pêche et aux productions halieutiques. Parmi ces projets, le ministre a cité un projet de conception d'une plateforme numérique multi-services pour l'aquaculture durable, et un autre portant étude, conception et réalisation d'étangs pour la pisciculture, outre un projet de conception d'un robot aquatique pour l'évaluation des récifs coralliens.

Ces projets de recherche, mis en œuvre à compter de ce mois, contribueront à "parvenir à des solutions scientifiques et pratiques aux problèmes qui concernent essentiellement le secteur de la Pêche", a-t-il conclu.