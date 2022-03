Les lauréats des trois meilleurs projets de la compétition "Hackathon Tahadi Digimact" ont été primés dimanche à Oran en marge de l’inauguration du la première édition du salon Méditerranean Digital Action (Digimact) en présence des ministres de la Numérisation et des Statistiques et de la Poste et des Télécommunications, respectivement Hocine Chahabil et Karim Bibi Triki.

Les deux ministres, accompagnés du wali d’Oran, Said Sayoud, ont présidé la cérémonie de remise des prix aux lauréats, puis l’inauguration du salon qui avait ouvert ses portes aux visiteurs samedi.

Le concours "Tahadi Digimact" s’est déroulé en ligne, du 27 au 29 janvier 2022, autour de trois thématiques porteuses d’innovation et à fort impact sociétal, à savoir Tourisme (Discover Oran), Santé (Oran Health Management) et Mobilité (Mobility in Oran), ont précisé les organisateurs.

Le premier prix a été décerné à l’Equipe "Mass" de Oussama Seddiki et Mohamed Anis Lounis, dans le Tahadi "Mobility in Oran", pour le projet "MobOran", alors que le deuxième a été accordé au trio Mabrouk Bennaoui, Younes Ammari et Aymen Benchohra formant l’équipe "Médi-tech" dans le Tahadi "Healthcare management" pour leur projet "Ankidni".

Le troisième prix est revenu à l’équipe "Celec Team" de Benelhadj Djelloul Oussama, Sadadou Mohamed, Hamoudi Youba et Zereg Assem pour le projet "Tahadi", dans la catégorie "Descover Oran".

Le ministre de la Numérisation et des Statistiques a salué le choix de la thématique principale de cette première édition du Digimact, soit le marketing territorial, d'autant que la wilaya d’Oran accueille dans quelques mois les Jeux méditerranéens, affirmant que cet événement sportif aura un impact certain sur les plans économique et culturel.

Le ministre de la Poste et des Télécommunications a estimé, pour sa part, que l’infrastructure en matière des nouvelles TIC, est un maillon important pour une organisation réussie des événements de grande envergure, comme les Jeux méditerranéens, affirmant que son département a élaboré un plan d’action exécuté, pour une grande partie, pour garantir un service de haute qualité, répondant aux normes internationales.