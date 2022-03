Une convention-cadre de coopération a été signée dimanche à Alger entre

les ministères de la Pêche et des Productions halieutiques et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Signée par les ministres des deux secteurs, respectivement MM. Hichem Sofiane Salaouatchi et Abdelbaki Benziane, la convention vise la mise en place d'un cadre pour les partenariats entre les institutions et les structures de la recherche des deux secteurs, et ce, à la faveur de la création d'équipes conjointes de recherche, la promotion de l'innovation technologique dans les sociétés économiques de pêche et d'aquaculture et le développement des activités scientifiques et technologiques dans ce domaine.

Afin d'atteindre les objectifs escomptés de cette convention-cadre, trois (3) autres conventions de coopération ont été signées entre le Centre national de recherche et de développement de la pêche et de l'aquaculture (CNRDPA) relevant du ministère de la Pêche et trois centres de recherche, en l'occurrence, le Centre national de développement des technologies ava ncées (CDTA), le Centre de recherches scientifique et technique sur les zones arides (CRSTRA) et le Centre de recherche en économie appliquée pour le développement (CREAD). Ces conventions devront "renforcer la dynamique que connait le secteur de la pêche et de l'aquaculture dans le pays et ses différents domaines et de lui permettre de mieux bénéficier des différentes expériences et innovations en vue d'améliorer la performance et réaliser les résultats escomptés sur les moyen et long termes", a déclaré M. Salaouatchi.

Il s'agira, explique le ministre, d'oeuvrer à la conjugaison des efforts des deux secteurs et la coordination de leurs actions afin de garantir une coopération permanente pour une meilleure connaissance des ressources biologiques aquatiques et le développement de la technologie et de l'innovation concernant les activités de la pêche et de l'aquaculture.

Ces conventions se veulent un cadre référentiel pour la création de réseaux thématiques des compétences scientifiques dans les domaines de la pêche et de l'aquaculture, l'objectif étant de renforcer l'échange d'informations scientifiques et techniques entre les différentes parties prenantes.

Elles faciliteront également la participation des chercheurs relevant du secteur de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifiq ue aux campagnes et aux stages pratiques en mer à bord des navires du secteur de la pêche, ajoute M. Salaouatchi. Pour sa part, M. Benziane a souligné que la convention-cadre avec le secteur de la pêche mettra à la disposition de ce dernier toutes les capacités humaines et matérielles dont dispose le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, afin de donner une impulsion positive à son développement.

Dans le même contexte, il a expliqué que les établissements universitaires et de recherche relevant à son secteur assureraient des formations dans de nombreux domaines relatifs à la pêche et aux productions halieutiques, au niveau de 18 unités de formation en licence et 17 unités de formation en master, réparties sur 17 établissements universitaires à travers le pays, outre l'ouverture de 6 cursus de Formation d'ingénieur au niveau de l'Ecole Nationale Supérieure des Sciences de la Mer et de l'Aménagement du Littoral (ENSSMAL) d'Alger.

Les conventions signées aujourd'hui permettront la réalisation de recherches pratiques adaptées aux besoins de l'environnement socio-économique algérien, et favoriseront la mise en place d'entités communes de recherche.