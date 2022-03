Le président de l'instance présidentielle du parti Talaie El-Hourriyet, Réda Benounane a affirmé, samedi à Alger, que son parti était désormais face à d"'importants enjeux politiques qui le positionnent devant de lourdes responsabilités historiques en vue de construire un front interne solide".

Intervenant à l'ouverture des travaux du premier congrès de son parti, M. Benounane a indiqué que ce congrès "se tient dans une conjoncture délicate à tous les niveaux", mettant en avant "la nécessité de contribuer à l'édification et la consécration du processus démocratique".

A ce propos, il a expliqué que sa formation politique "est appelée aujourd'hui plus que jamais à contribuer à l'effort national de reconsidération de l'action politique probe et du pluripartisme".

L'action politique qui vise à amorcer un changement doit s'inscrire en droite ligne avec les changements régionaux dans lesquels se sont immiscées des forces étrangères hostiles, cherchant à créer un climat d'instabilité et à drainer la région vers le chaos, a-t-il martelé, jugeant nécessaire de prendre en compte les mutations profondes opérées au niveau interna tional et porteuses de grands risques en défaveur notamment des populations vulnérables dépourvues de moyens de résistance.

En revanche, l'Algérie possède toutes les potentialités qui font d'elle un pays axial dans la région, de par sa plus grande superficie en Afrique et son armée moderne, a soutenu M. Benounane qui a souligné l'impératif de "renforcer et consolider ce poids politique, mais également de freiner notre dépendance à la politique d'importation". A noter que plusieurs commissions ont été formées à huis-clos, dont la commission des motions, des statuts, du règlement intérieur et des candidatures. Après examen des motions par les délégués, il sera procédé à l'élection du nouveau président du parti parmi les deux candidats jusque-là en lice, en l'occurrence : l'avocat, Brahim Sedrati et le président de la Chambre nationale des notaires, Réda Benounane.