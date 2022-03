Le président du parti Front El Moustakbal, Abdelaziz Belaïd a affirmé, samedi à Alger, que son parti poursuivra son parcours militant pour contribuer à l'édification d'une Algérie "forte, prospère et développée'".

S'exprimant lors d'une cérémonie à l'occasion du 10è anniversaire de la création de son parti, M. Belaïd a indiqué que le Front El Moustakbal poursuivra son parcours militant pour resserrer les rangs de la nation et édifier une démocratie solide sous-tendue par la légitimité en vue de l'édification d'une Algérie forte, prospère et développée".

"L'Algérie a besoin de la conjugaison des efforts et l'union dans la bataille d'édification basée sur le savoir et l'éthique pour un départ de la vie socioéconomique à laquelle aspire le citoyen, outre la création d'un climat politique garantissant la compétitivité et l'efficacité pour tous les partenaires", a-t-il indiqué.

Soulignant que son parti "soutient la légitimité et la stabilité ainsi que l'attachement au dialogue et appui les réformes initiée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune", M. Belaïd a mis en avant les réalisations de sa formation politique durant une décennie face aux différents défis tout en faisant prévaloir l'intérêt suprême du pays.