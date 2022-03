Réda Benounane a été élu, samedi, nouveau président du parti Talaie El-Hourriyet pour un mandat de cinq ans, lors du premier congrès du parti.

M. Benounane a obtenu 63% des voix, lors du scrutin à bulletin secret, contre 37% pour l'avocat Brahim Sedrati, sur 488 suffrages exprimés.

Dans une déclaration à l'APS, le nouveau chef du parti Talaie El-Hourriyet a confirmé que les élections se sont déroulées dans un cadre démocratique, et les deux candidats ont présenté aux militants, avant le scrutin, leur vision sur l'avenir du parti, ainsi que leurs programmes politique, économique et social.

M. Benounane a précisé qu'après son élection, il était dans l'obligation de "travailler avec tout le monde pour ancrer le principe de la démocratie, d'abord au sein du parti, la réunification des rangs des militants et l'ouverture des portes à quiconque souhaite s'engager dans la vie politique et la formation", rappelant que sa formation politique adopte une "ligne constante" et "s'oppose à ce qui ne sert pas l'intérêt public".

Concernant l'installation du bureau politique du parti, M. Benounane a indiqué qu'il présentera, pour approbation, la l iste des membres au Comité central qui sera élu ce cette nuit.