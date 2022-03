Des sessions de formation au profit des présidents des Assemblées populaires communales (APC) des wilayas de Tizi-Ouzou, Boumerdes, Bouira et Tipasa, ont été lancés dimanche par les chefs de l'exécutif de ces wilayas. Inscrite dans le cadre du programme fixé par le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Urbanisme visant à former et à accompagner les élus locaux, cette formation se poursuivra jusqu'en juin prochain. Plusieurs axes liés à la gestion municipale, dont "missions et organisation de l’APC", "les marchés publics", "programmes de développement local", " l'investissement local", "fonction publique et contentieux", "le service d'état civil" et "prévention et gestion des risques", sont au menu. Les walis de Tizi-Ouzou, Boumerdes, Bouira et Tipasa qui ont donné le coup d'envoi de cette formation, ont rappelé que celle-ci vise à améliorer les performances des responsables élus municipaux et à valoriser leur rôle dans la concrétisation des programmes de développement inscrits par l'Etat, afin d'améliorer le cadre de vie des citoyens.

Les chefs d'ex écutifs de ces quatre wilayas ont exhorté les présidents des APC à profiter de ce genre de formation pour approfondir leurs connaissances en matière de gestion locale.