La formation du groupe parlementaire des Indépendants a été annoncée, dimanche au siège du Conseil de la nation, une première depuis la création de la Chambre haute du Parlement.

M. Bettahar Lazreg a été plébiscité président du groupe, a indiqué le Conseil de la nation dans un communiqué.

L'annonce a été faite lors d'une réunion des membres des Indépendants au Conseil de la nation "en présence de 12 membres sur un total de 14", à l'issue de laquelle ils ont fait une déclaration où ils ont affirmé que cette proclamation "se veut une marque déposée au nom de la nouvelle République", étant entendu que "c'est la première fois que le groupe parlementaire des Indépendants soit constitué au Conseil de la nation depuis sa création en 1998".

"La ligne politique du groupe s'inscrit dans le prolongement du programme du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune", ont-ils soutenu dans leur déclaration, annonçant leur "totale" adhésion à la démarche du président de la République pour édifier "une Algérie nouvelle, forte de ses institutions démocratiques issues de la volonté libre et souveraine du peuple". Ils ont exprimé leur disponibilité à coordonner avec les autres formations politiques au sein du Conseil de la nation afin d'approfondir la pratique démocratique et promouvoir le rôle du Conseil et sa stabilité. Le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil s'est réuni dans la matinée avec les membres du groupe parlementaire des Indépendants, avant l'annonce de sa composition officielle.